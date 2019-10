Cocaina, arrestati i pusher dei giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MISURE CAUTELARIPORDENONE Giovani, spesso ancora studenti, ma in grado di disporre di sufficienti risorse economiche per acquistare cocaina a 80/100 euro il grammo. È questo l'identikit dei clienti di due pusher che a Maniago, nel giro di poco tempo, sono diventati i punti di riferimento di chi sniffa cocaina. Ieri mattina la sveglia gliel'hanno data i carabinieri del Nucleo Investigativo di Pordenone, che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari Rodolfo Piccin su richiesta del...