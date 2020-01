CENTRO STORICO

MERCATINO

DI ANTIQUARIATO

Come ogni ultima domenica del mese, da settembre a giugno, in Corso Vittorio Emanuele si tiene il Mercatino dell'antiquariato. Sulle bancarelle si potranno trovare opere di pittura, scultura, grafica, oggetti antichi o di interesse storico - archeologico, articoli di numismatica e filatelia, articoli di artigianato (mobili ed oggettistica d'arredamento) con pregio artistico, cose usate purché d'epoca (cioè vecchie di almeno 50 anni).

GIORNO DELLA MEMORIA

LETTURE DAL LIBRO

DELLA SENATRICE SEGRE

Domani, nella Biblioteca civica San Vito al Tagliamento, alle 17, lettura di brani tratti da La Memoria Rende Liberi della senatrice a vita Liliana Segre. In programma quattro letture su prenotazione ( 25 spettatori a turno) chiamando il numero 0434.80405, a cura della Biblioteca civica in collaborazione con l'Associazione Polaris.

BORGHI ABBANDONATI

ALLA SCOPERTA

DI PRAFORTE

Partenza alle 9, dal campo sportivo di Paludea (area festeggiamenti Ai pioppi) per l'escursione che porterà i partecipanti a scoprire l'antico abitato di Praforte. I sassi di questa piccola frazione abbandonata di Castelnovo del Friuli hanno molto da raccontare: fatiche, resistenze e guerre mai combattute, per chi ha voglia di ascoltarli. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona. Rientro previsto alle 12.30.

PIANCAVALLO

GIRO IN ELICOTTERO

CON ELIFRIULIA

Oltre ai funamboli della Coppa del mondo di snowboard, oggi a Piancavallo sarà possibile regalarsi anche un giro panoramico in elicottero, grazie a EliFriulia.

MONTAGNA

PASSEGGIATA

A COSTA DI AVIANO

Mercoledì prossimo, con partenza alle 9.15, dalla chiesa di San Valentino, a Costa di Aviano, è in programma una passeggiata tra i luoghi miti e assolati della montagna avianese, per godere dei panorami della pianura sottostante.

POLINOTE

LABORATORIO

DI CANTO JAZZ

Prosegue, anche nel 2020, Polinote Music Room, che domani, alle 21, propone un laboratorio di canto jazz con Francesca Bertazzo, nella sede di vicolo Chiuso 5, a Pordenone.

