PORDENONE Centri commerciali e supermercati quasi interamente aperti nel giorno di Ferragosto e nella domenica successiva, con la sola eccezione del Meduna, che ormai da anni ha scelto di rispettare le festività. La festa di mezza estate cade fra l'altro di sabato, il giorno tradizionalmente dedicato alla spesa e allo shopping, in una stagione per di più nella quale si annuncia più elevato il numero delle persone che resteranno in città. E sono dunque pochi quelli che hanno rinunciato all'occasione.

Escluso il Meduna, a guidare la squadra dei negozi aperti c'è come sempre il Bennet, in tutti i suoi punti vendita, da Sacile a Pradamano e a Ronchi dei Legionari, anche se solamente al mattino, dalle 8.30 alle 13. Accanto, l'altro grande centro commerciale dell'hinterland pordenonese, il Granfiume, aperto in questo caso per tutta la giornata, dalle 9.30 alle 20. Apertura straordinaria anche per l'Interspar di via Benedetto Marcello, che osserverà come tutti gli altri giorni l'orario continuato dalle 8 alle 20.30.

Scelta opposta per il Cadoro di vial d'Aviano, che aprirà sì, ma con orario insolitamente spezzato, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Apertura straordinaria anche per il Pam di viale Grigoletti e per quello di Spilimbergo - a Ferragosto dalle 8 alle 13 e il 16 dalle 9 alle 20 -, mentre in corso Garibaldi la domenica avrà l'orario spezzato.

Lidl aperta a Maniago dalle 8 alle 21, in viale Treviso dalle 8 alle 22 così come in via Ungaresca, a Cordenons dalle 8.30 alle 20.30 e ad Azzano Decimo dalle 8 alle 21.

Fra le altre importanti realtà di Pordenone e dintorni resterà invece chiusa la Sme.

