Candidati, il bar resiste alla tentazione dei social

ELEZIONI&MARKETINGPORDENONE Candidati sempre più social. Basta guardare come si sono moltiplicate le pagine su Facebook (proprio nel momento in cui il web-media è sotto attacco internazionale per il caso legato a Cambrige Analytica) dei candidati locali impegnati nella sfida per le regionali del 29 aprile. Sono molto pochi gli aspiranti consiglieri che sono riusciti a stare lontano dalla propaganda elettronica che arriva via telefonino. Anche se per la verità c'è un ritorno agli strumenti più tradizionali: nessuno rinuncia, per esempio, a...