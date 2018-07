Bond sociali per anziani e giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPERIMENTOPORDENONE Comune di Pordenone e Polo tecnologico pronti a sperimentare i bond sociali, strumenti di finanza sociale pensati per sostenere in particolare due fasce fragili della popolazione: gli anziani (sui quali si concentrerà il progetto pordenonese) e i giovani esposti alla disoccupazione.LO STRUMENTOLa denominazione esatta è Sib (Social impact bond) e il meccanismo prevede sostanzialmente che investitori privati e amministrazioni pubbliche sottoscrivano un contratto per realizzare progettualità in campo sociale. Se...