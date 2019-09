TESTIMONIANZE MONSELICE Alle sette di ieri sera Michele Chinello avrebbe dovuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TESTIMONIANZEMONSELICE Alle sette di ieri sera Michele Chinello avrebbe dovuto indossare la sua amata divisa e tornare in servizio. Avrebbe raccontato della sua ennesima scalata, mostrando fuori le foto della montagna con li occhi che brillano. Lo faceva spesso e tutti i colleghi conoscevano bene quella sua grande passione: «Michele - dicono in coro - era sinonimo di montagna». Alle sette di ieri sera, invece, alla centrale operativa del Suem 118 di Padova Michele non c'era. Vittima di una tragedia sulle Pale di San Martino, tradito molto...