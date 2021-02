(Si.Mo.) Nuova apertura in centro storico. Venerdì si inaugura un laboratorio specializzato in prodotti dell'Alto Adige in via Altinate, a due passi dalla Porta. I titolari sono i fratelli Markus e Willelm Weger, originari della Valle Aurina, che dopo aver aperto un punto vendita a Vicenza hanno deciso di tentare il tutto per tutto e sbarcare a Padova. «In questo periodo particolarmente difficile a causa della crisi economica derivata dalla pandemia una nuova apertura è sicuramente un segno di fiducia ha detto l'assessore al Commercio, Antonio Bressa ma proprio per le difficoltà del momento è importante concentrarci nell'aiutare a creare nuove opportunità di investimento che arricchiscano la nostra città». Al laboratorio dei fratelli Weger si potranno trovare pretzel, speck, canederli e tutti i prodotti tipici dell'Alto Adige. Ma non è l'unico ad aver aperto nonostante le difficoltà della pandemia. Da un paio di settimane è arrivata la catena di ottica tedesca Fielmann all'ex Rinascente, secondo tassello del restyling del grande edificio del centro storico all'interno del quale apriranno nuovi negozi entro l'estate. Per contro, altri negozi stanno chiudendo come La Perla in via San Fermo (per una decisione della holding proprietaria del marchio) o Massimo Dutti in piazza Cavour.

