Rivoluzione Euganeo: niente pista e barriere

IL PIANOPADOVA Il bando è pronto e le lettere partiranno nei prossimi giorni. Si avvicina un passaggio fondamentale per la ristrutturazione dello stadio Euganeo: entro una settimana 15 professionisti padovani saranno ufficialmente invitati a partecipare al bando per la progettazione definitiva. Intanto l'assessore allo Sport Diego Bonavina studia nuovi dettagli ed emergono due importanti novità. La prima: se la questura darà il via libera, già durante questa stagione sportiva saranno tolte le barriere in plexiglass che separano le due...