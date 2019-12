Rientra a casa di sera: sbranato dai suoi cani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAPOZZONOVO Sbranato dai suoi due rottwailer, Kyra e Colt, appena varcato il cancello di casa, a Pozzonovo. La compagna, di ritorno dal lavoro, mercoledì sera poco dopo le 21.30, ha trovato Massimo Sartori, 49 anni, in un lago di sangue, orrendamente sfigurato con il braccio destro quasi staccato dal corpo. Sconvolta, la donna, Romina Polonio, fidanza con la vittima da oltre 20 anni, ha chiamato il 118. I sanitari l'hanno guidata per telefono nella rianimazione e, una volta arrivati, anche loro hanno fatto il possibile per salvare la...