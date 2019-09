Restauro alla Ardigò-Mameli bimbi al centro parrocchiale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO MORONIPADOVA Al via tra qualche disagio l'anno scolastico anche per palazzo Moroni. Il Comune è, infatti, proprietario di una sessantina di edifici che accolgono altrettante scuole primarie e di una ventina di stabili che sono la sede di altrettante scuole medie. Non solo. In capo all'amministrazione Giordani ci sono anche 17 asili nido e di 10 scuole materne.Nidi e materne che domenica sera hanno dovuto fare i conti con il temporale che si è abbattuto sull'area ovest della città. A farne le spese sono stati il nido Colibrì e la...