Maxi tamponamento, restano feriti in 9

ALBIGNASEGO - Maxi tamponamento, la scorsa notte, sulla statale 16 Adriatica, la cosiddetta Strada Battaglia, nel Comune di Albignasego. Nello spettacolare incidente stradale sono state coinvolte cinque auto; ben nove i feriti, fortunatamente risultati alla fine tutti in condizioni non gravi. Quando i soccorsi sono arrivati, il timore era quello di un esito ben diverso, considerando l'alto numero di mezzi coinvolti. Tutto è avvenuto poco prima delle 3 di notte al semaforo all'altezza dello svincolo per via Ponte della Fabbrica che conduce...