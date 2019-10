LE TESTIMONIANZE MONSELICE Quei tre secondi di terrore continuano a passargli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TESTIMONIANZEMONSELICE Quei tre secondi di terrore continuano a passargli nella mente. M. R. di Conselve nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre aveva appena finito di lavorare e stava tornando a casa quando la sua serata si è trasformata in un incubo. «Faccio quella strada tantissime volte, ma è pazzesco tutto quello che è successo racconta Ho notato a malapena l'auto provenire, a forte velocità, dal senso opposto, ma ho impressa nella mente l'immagine di un oggetto bianco che volava verso di me, per poi mandare in frantumi...