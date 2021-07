Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOTEOLO Una questione di storia e di tradizione. E un'altra legata più direttamente all'economica locale. Sono questi i motivi per i quali l'Amministrazione di Teolo non vuole rassegnarsi a perdere, anche quest'anno, l'edizione dell'antica sagra di Bresso. La manifestazione, in voga da 800 anni, era saltata lo scorso anno a causa del Covid. A pagarne le più dirette conseguenze erano stati i commercianti della zona che legavano proprio...