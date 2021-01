LA CATEGORIA

PADOVA Potenzialmente a Padova ogni giorno ci sono oltre 21 mila lavoratori di imprese artigiane del comparto edile che lavorano nei cantieri e che hanno bisogno di un pasto caldo. Lo evidenzia Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato, lanciando un appello al governo: «Conceda anche nelle Regioni arancioni e rosse, a bar, ristoranti e trattorie la possibilità di fornire a pranzo pasti caldi ai nostri lavoratori che ogni giorno operano nei cantieri».

«Stiamo assistendo afferma Giovanni Varotto, coordinatore del Sistema Casa di Confartigianato Imprese Padova ad una richiesta che ci viene fatta sempre più spesso in questi ultimi giorni da parte dei nostri collaboratori, ma questa necessità l'abbiamo anche noi titolari che ogni giorno andiamo con loro in cantiere. Il divieto di consumo sul posto per trattorie, bar, ristoranti e altri locali previsto dal permanere del Veneto in zona arancione comincia a pesare sempre di più, giorno dopo giorno».

Sempre a proposito di cantieri, è netta anche la posizione dell'associazione costruttori dell'Ance. «Nonostante tutte le riforme adottate e le risorse annunciate, i cantieri non aprono, come testimonia chiaramente il dato delle ore lavorate nei canteri nei primi nove mesi del 2020, in calo nel padovano (-5% circa)».

«La situazione sta diventando insostenibile - commenta Mauro Cazzaro, presidente di Ance Padova - I dati raccolti dal Centro Studi di Ance e dalle Casse edili su tutto il territorio italiano fotografano uno scenario grave e complesso, ulteriormente appesantito dalle difficoltà che tutti noi imprenditori edili abbiamo ogni giorno nel relazionarci con gli uffici amministrativi di ogni livello, che non sono stati messi nelle condizioni di operare al meglio in smart working. In questi mesi troppo spesso sono stati fatti proclami, ma ad ora non si è ancora mosso nulla: serve l'effettiva volontà di mettersi in gioco per dare vita ad un vero rilancio del Paese. Non c'è più tempo per le promesse, è ora di agire. Che fine hanno fatto le gare in grado di imprimere una vera accelerazione all'occupazione e alla ripresa dell'economia?».

