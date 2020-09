L'INTERVISTA / 1

PADOVA Ha visto un aumento del giro d'affari durante il picco del Covid Riccardo Galeazzo, titolare dell'alimentari Il Pizzicagnolo a Padova alla Sacra famiglia. «Ora siamo tornati alla normalità. Si è tornati a comprare la quantità giusta per la giornata mentre prima un etto in più di prosciutto si vendeva. Se non si mangiava quel giorno si mangiava quello dopo» racconta.

Lei ha tenuto sempre aperto. Di quanto sono aumentate le vendite durante la quarantena?

«Parecchio, in media siamo attorno al 40 per cento in più rispetto al mio solito giro. D'altra parte si poteva solo andare a comprare da mangiare in quei mesi».

Cosa ha venduto di più?

«Sicuramente la farina. È un prodotto che non ho mai trattato molto ma durante la quarantena ne vendevo chili e chili ogni settimana. Sono rimasto colpito. Anche pasta e formaggi li vendevo bene ma alla fine la gente aveva bisogno di tutto». Perché è rimasto colpito?

«Non mi aspettavo un aumento della richiesta del genere. Del resto in qualche modo si doveva passare il tempo in casa, magari far divertire i bambini facendo focacce, pizza e chi più ne ha più ne metta. Ora siamo tornati a livelli normali».

Ha visto un ritorno ai piccoli alimentari?

«Molti erano obbligati, ora qualcuno è rimasto, si fa vedere un po' più di prima. Bisogna considerare che nel mio negozio ho prodotti particolari che hanno un costo superiore rispetto a quelli del supermercato quindi anche prima del Covid avevo un mio giro di clientela».

Silvia Moranduzzo

