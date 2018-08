IL REPORTAGE BAGNOLI Il venerdì, verso mezzogiorno, inizia la processione.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGEBAGNOLI Il venerdì, verso mezzogiorno, inizia la processione. Due chilometri, a piedi o in bicicletta, sotto il sole cocente d'agosto, come sotto la pioggia. Sempre uguale, ogni venerdì. Escono dalla base che li ospita dall'ottobre 2015, cellulare in mano, musica nelle orecchie, il passo o l'andatura ciondolante, dritti lungo la pista ciclabile fino alla moschea, un prefabbricato appoggiato ad un vivaio dove pregano, insieme agli altri musulmani della zona.CAMBIAMENTOAlcuni di loro salutano e sorridono, anche verso i residenti....