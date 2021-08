Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOPADOVA Aumentano i contagi tra i giovani e scende l'età delle persone ricoverate in ospedale nelle aree Covid. Nel reparto di Malattie infettive c'è anche un ventenne e la paziente più giovane in rianimazione ha appena 37 anni. Il quadro emerge dalla conferenza stampa organizzata ogni settimana dall'Azienda ospedaliera sull'andamento dell'emergenza sanitaria in corso. Sembrano ormai lontani i tempi in cui i reparti si riempivano...