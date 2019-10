CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONCORSIPADOVA Sei vigili in più rispetto al numero preventivato, per rinforzare il controllo attorno alla stazione e garantire la presenza di due o tre pattuglie da mattina a sera. Il Comune aumenta il numero di agenti da assumere nei prossimi mesi: saranno 22 anziché 16, a cui andranno ad aggiungersi 9 ufficiali. Per i due concorsi banditi da Palazzo Moroni si sono candidate complessivamente 750 persone. L'ultima graduatoria, scaduta l'anno scorso, risale al 2008. I nuovi concorsi erano dunque attesissimi. Per quanto riguarda gli agenti,...