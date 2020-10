LA MANIFESTAZIONE

PADOVA Una bara sul palco per l'estremo saluto. Attori e spettatori si sono radunati alle 22 di ieri al Teatro ai Colli per dire addio alle rappresentazioni. «Abbiamo riaperto con fatica e adesso, pur essendo uno dei posti più sicuri, così come riconosciuto da diversi studi, saremo di nuovo chiusi dice Gioele Piccinini, direttore artistico della compagnia Teatro Fuori Rotta Un intero settore è in pericolo. Il teatro è uno dei posti dove ci si può incontrare in sicurezza a differenza di altre realtà».

Il Covid intanto continua a imperversare. Sono 341 i padovani che hanno contratto il coronavirus nella sola giornata di ieri. Al momento, quindi, sono 3121 le persone positive a Padova e provincia, 8370 dall'inizio dell'epidemia. Durante la giornata di ieri è rimasto invariato il numero di pazienti ricoverati in Azienda ospedaliera (53 in reparto e 15 in terapia intensiva), Cittadella (11 in reparto) e Camposampiero (1 in terapia intensiva) mentre a Schiavonia da 19 pazienti in reparto si è passati a 21, oltre ai 3 in terapia intensiva.

L'Ulss 6 Euganea apre un altro punto per effettuare il tampone: sarà a Villa del Conte, in via Roma 91, e servirà a sfoltire le code delle sedi di Cittadella e Camposampiero dove nell'ultima settimana sono stati eseguiti 800 tamponi al giorno. Sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 con cinque postazioni che lavoreranno contemporaneamente, ma gli orari potrebbero aumentare se si vedrà la necessità. Rimangono attivi e operativi ad orario invariato sia il punto tamponi (drive-in) di Cittadella presso il Distretto sociosanitario Ulss Centro Le Torri (dal lunedì al venerdì ore 8-12) e quello di Camposampiero presso il Distretto sociosanitario di via Cao del mondo 1 (dal lunedì al venerdì 7.30-16.30, sabato e domenica 8-12).

L'accesso è diretto con impegnativa del medico di base o del pediatra di libera scelta, o tramite invio da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 6. «Ricordo che nella prima fase l'unica arma che avevamo erano i tamponi molecolari e si aspettava l'esito più giorni dice il dg dell'Ulss 6, Domenico Scibetta Adesso un grandissimo sforzo organizzativo ha portato ad avere il referto in mano praticamente in diretta, tranquillizzando tutte le proprie angosce e tacitando l'incertezza. Ciononostante c'è ancora chi polemizza per le lunghe code, io dico che ci vogliono memoria e senso pratico: tutto sommato un'ora e mezza di attesa nei momenti di punta, stante il numero giorno per giorno crescente di utenti, è coerente con l'alta richiesta di tamponi».

Da oggi, inoltre, sarà attivo il servizio non-stop sulle 24 ore: dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì allo stadio Euganeo e dalle 20 alle 8 vicino al pronto soccorso di Schiavonia. Sabato e domenica si potrà andare dalle 8 alle 20 al centro socio-sanitario Ai Colli e dalle 20 alle 8 al punto accanto al pronto soccorso di Schiavonia.

Nel tardo pomeriggio di ieri Scibetta ha effettuato un sopralluogo al centro Ai Colli dove sono stati eseguiti 374 tamponi, di cui 293 solo al mattino, con l'impiego di un'équipe di 15 operatori tra medici e infermieri. C'è un altro problema che rischia di creare ancora più confusione: i medici di base che vanno in pensione. «Lunedì 12 ottobre mio padre, che ha 86 anni, ha ricevuto una lettera dall'Ulss che avvisava del pensionamento del suo medico di base il 17 ottobre racconta un padovano Lo invitavano a chiamare o contattare l'Ulss tramite internet, mezzo con il quale ovviamente un anziano non ha una grande dimestichezza. E il primo appuntamento utile per cambiare medico è il 17 novembre». Il padre è cardiopatico e resta quindi senza alcun punto di riferimento, se non il pronto soccorso già oberato di lavoro. «Ci saranno almeno altri mille assistiti nelle stesse condizioni continua l'uomo Non hanno nemmeno nominato un sostituto, almeno per il periodo che rimaneva scoperto».

