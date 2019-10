Dall'hub di Cona alle missioni: ecco la sua storia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CHIESAPADOVA «Su questa vicenda mi spiace, ma non ho nessuna dichiarazione da fare, mi rimetto alle comunicazioni ufficiali della Diocesi». Il parroco delle Cave don Florindo Bodin, dunque, vuole chiudere così il caso della foto hard diffusa nel gruppo whatsapp dei genitori dei ragazzi della parrocchia che si stanno preparando a ricevere la Cresima, da parte di don Graziano Rizzo, che prestava servizio come suo collaboratore in parrocchia. Le direttive arrivate dalla Curia sono quelle di attenersi a una grande prudenza, senza però...