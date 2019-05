CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARQUÀ PETRARCAÈ stata una vera e propria caccia all'uomo quella che nel tardo pomeriggio di ieri ha portato all'arresto di Deniss Panduru, nato in Romania 51 anni fa e residente a Rovigo, per i reati di fuga in caso di incidente con danni alle persone, lesioni personali colpose plurime e guida in stato di ebbrezza. L'uomo, che a Arquà Petrarca era alla guida di uno scuolabus, a bordo del quale c'erano 13 bambini tra i 6 e i 12 anni di età, della scuola primaria Naccari e della secondaria di primo grado Petrarca, guidava, secondo le...