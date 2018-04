CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEPADOVA Successo del primo appuntamento dei Sabati Ecologici, l'iniziativa promossa da AcegasApsAmga e Comune di Padova per contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti ingombranti nelle via cittadine. Nonostante la prima data (31 marzo) si trovasse a fare i conti con il lungo weekend festivo e con il maltempo, presso piazzale Azzurri d'Italia, i cittadini, soprattutto residenti nel quartiere Arcella, hanno dimostrato il proprio apprezzamento e coinvolgimento per l'evento conferendo oltre 2 tonnellate di materiale in sole 4 ore. In...