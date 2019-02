Alcol al volante, via 15 patenti Colonne e code verso il mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTROLLIPADOVA Al volante completamente ubriachi oppure sotto l'effetto della cocaina: in 15 si ritrovano senza patente dopo essere incappati nei servizi di prevenzione delle stragi del sabato sera della Polizia dalle 23 di sabato fino alle prime ore di ieri mattina in via San Marco. Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 337 persone a bordo di altrettanto veicoli.I DATIA seguito del controllo, quindici persone sono risultate positive al test alcolimetrico, tra queste spicca un libero professionista 43enne con 0,9, un...