Albergo Pedrocchi, il progetto alla Sovrintendenza

I MONUMENTIPADOVA Un denominatore comune unisce il Verdi al Pedrocchi e alle Maddalene. Tra i primi due si chiama Giuseppe Jappelli, l'architetto che ha progettato entrambi. Tra i teatri, invece, il filo conduttore è più che mai vivo, visto che l'attività dello Stabile si suddividerà tra entrambi i palcoscenici. Per tutti e tre, intanto, in queste settimane è iniziata la stagione del rilancio, promossa da Andrea Colasio, assessore alla Cultura.«Dopo varie turbolenze - ha spiegato quest'ultimo - per l'antico Caffè è stato trovato un...