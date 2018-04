Accoltella il vicino di casa, albanese finisce dietro le sbarre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLA ESTENSEInterviene in un litigio e accoltella uno dei due litiganti. Ieri pomeriggio una discussione legata ai confini ha rischiato di finire in tragedia per Armando Spigolon, 68enne residente in via Marzara. L'anziano ha ricevuto una pugnalata da Sqapi Ramazan, 62enne di origine albanese ma con cittadinanza italiana, che da ubriaco gli ha affondato nell'addome una lama da 35 centimetri. Il ferito è stato subito trasportato all'ospedale di Schiavonia, dove è tuttora ricoverato. La prognosi rimane riservata, ma l'anziano non sembra...