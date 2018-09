Scandalo delle firme false nel Pdl «Il processo si sposti a Vicenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA È stato aggiornato al 27 novembre il processo per lo scandalo delle tessere false nel Popolo della Libertà che vede imputati il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Veneto Sergio Berlato, la deputata e presidente dell'Associazione Cacciatori Veneti Maria Cristina Caretta, l'ex senatore trevigiano Maurizio Castro. I tre sono stati citati a giudizio dal sostituto procuratore di Roma Saverio Francesco Musolino, accusati di falso in scrittura privata e indebito utilizzo dei dati personali. Ieri i legali dei tre hanno presentato due...