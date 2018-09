Miteni, piano di bonifica entro il 4 novembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRISSINO (VICENZA) Entro il 4 novembre Miteni presenterà il progetto di bonifica anti-Pfas del sito, di cui si assumerà i costi. L'ha annunciato ieri la stessa azienda di Trissino, rendendo così noti i risultati della conferenza dei servizi. «L'impegno economico ha sottolineato la ditta dovrà essere inserito nel nuovo piano industriale al vaglio del tribunale di Vicenza a seguito del concordato in continuità richiesto lo scorso maggio. Per questo motivo Miteni chiederà al tribunale una proroga della scadenza fissata per metà...