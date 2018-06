CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCELTATORRI DI QUARTESOLO (VICENZA) A sei mesi dall'approvazione della legge, è stata inaugurata a Torri di Quartesolo un'area di sepoltura dedicata ai bimbi mai nati, vale a dire feti abortiti in qualsiasi momento della gravidanza. «È una delle prime create in Veneto», ha annunciato ieri la Regione, lasciando intendere che potrebbe non essere la prima in assoluto, ma è la prima a essere stata aperta alla presenza di un suo assessore: Elena Donazzan (Forza Italia), che di per sé ha competenza su Istruzione e Lavoro, ma era stata la...