L'EVENTOROVIGO Sempre pronti ad accorrere per prestare aiuto in ogni tipo di calamità o avversità, sabato e domenica i vigili del fuoco saranno celebrati a Rovigo con una manifestazione che vedrà il capoluogo polesano attraversato dai mezzi più moderni in dotazione accanto a quelli utilizzati oltre cinquant'anni fa. È infatti in calendario per il prossimo fine settimana il decimo Raduno interregionale di Veneto e Trentino Alto Adige dell'Associazione nazionale vigili del fuoco, la grande organizzazione di volontariato che raggruppa i...