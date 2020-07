I SOLDI

VENEZIA Quanto costa una campagna elettorale per entrare in Regione Veneto? Le cifre sono variabili, ma in casa della Lega si sa già che oltre alle spese per la propria propaganda bisognerà contribuire a quelle della campagna elettorale del presidente. E senza battere ciglio, perché già essere in lista con Luca Zaia è un traguardo cui non tutti possono ambire. Dopodiché c'è una bella differenza tra l'essere candidati nella lista Zaia Presidente o in quella della Lega, che rischia di prendere ancor meno voti del 2015, per non dire della terza lista, quella degli amministratori che era stata pensata già cinque anni fa ma poi naufragata. Se sarà mantenuto il tariffario del 2015, per il solo fatto di entrare in lista - Lega o Lista Zaia che sia - i singoli candidati dovranno dare un contributo. Che cinque anni fa ammontava a 3.000 euro per i nuovi e a 15mila euro per i consiglieri regionali uscenti. Ma siccome in Regione, a differenza del Parlamento, si entra con le preferenze, poi ci sono tutte le spese personali per incontri, cene, aperitivi, convegni, pubblicità. In questo caso c'è un tetto fissato dalla legge: Il limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale, non può superare l'importo pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

LA QUOTA MENSILE

Non è finita qui, perché se un candidato leghista viene eletto deve contribuire con altri 20mila euro. E gli iscritti alla Lega eletti in consiglio regionale devono ogni mese dare 1.200 euro al partito. Riassumendo: 3.000/15.000 euro per essere candidati più 20.000 euro se si è eletti più una spesa da determinare per la propria campagna elettorale più 1.200 euro per 12 mesi per 5 anni al partito. Si va dai 130mila ai 150mila euro se l'elezione riesce. In caso contrario addio a 50mila euro. Capito perché non sono ben visti i foresti catapultati in lista che magari non tireranno fuori un centesimo?

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA