GLI SCENARI VENEZIA E se in Veneto il candidato governatore da contrapporre l'anno

GLI SCENARIVENEZIA E se in Veneto il candidato governatore da contrapporre l'anno prossimo al leghista Luca Zaia non fosse un uomo (o una donna) del Partito Democratico, ma un civico? Magari un po' più a sinistra del Pd, ma capace di parlare al mondo cattolico e ambientalista e, particolare non secondario, di piacere anche all'elettorato grillino.L'identikit porta ad Arturo Lorenzoni, docente universitario, alla sua prima esperienza amministrativa nel Comune di Padova dove è il vice del sindaco Sergio Giordani. Lorenzoni alle Comunali di due...