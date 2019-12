Fine settimana glamour, Cortina così inaugura la stagione invernale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMACORTINA Torna anche quest'anno Cortina Fashion Weekend che dà via ufficialmente alla stagione invernale. Un fittissimo calendario di appuntamenti che trasformeranno la regina delle Dolomiti in un teatro a cielo aperto nelle giornate di oggi, domani e domenica. Si inizia oggi, alle 17, con lo spettacolo luminoso Invasioni lunari in piazza Dibona e a seguire l'inaugurazione ufficiale, alla quale parteciperà Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021. Domani si sale in quota, alla Faloria Ski Area, dove...