Azzalin: «Prima i veneti? Finora solo tanti flop»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA «La sceneggiata sulla vetta della Marmolada solo per decidere di disporre l'invio di una lettera ai parlamentari è emblematica: l'assemblea rappresentativa ridotta a scenografia per un film di bassa lega». Torna all'attacco Graziano Azzalin (in foto) consigliere regionale del Partito Democratico, allargando la riflessione anche agli altri dossier sul tavolo del governatore Luca Zaia. «Il prima i veneti di Zaia afferma finora si è concretizzato in una legge sull'accesso agli asili nido dichiarata incostituzionale e nella proposta...