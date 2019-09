Assunzioni, le Società di medicina: «Rischio errori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Si riunisce oggi il tavolo fra Regione, Università e Ordini dei medici sulla formazione dei 500 camici bianchi che in Veneto saranno assunti in Pronto Soccorso, Medicina e Geriatria. Ma sulle due delibere che lo prevedono, vanno all'attacco le Società italiana di medicina interna (Simi), di medicina d'emergenza-urgenza (Simeu), di geriatria e gerontologia (Sigg), secondo cui medici e pazienti sono lasciati «allo sbaraglio» e la professione è «svilita». In un documento congiunto, le società scientifiche chiedono la «tutela...