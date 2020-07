Incredibile! Anche questa settimana Mario Barba ha centrato nientemeno che 9 ambi su ruota secca e altri 10 su tutte le ruote più una quartina e una terzina al Superenalotto.

Immediatamente giovedì al primo colpo il bellissimo 16-38 proprio su Venezia, la ruota dell'ubriaco che si è inghiottito le chiavi di casa senza accorgersi e la fantastica terzina (che ha prodotto 4 ambi) 40-62-84 accompagnata subito sabato anche dall'ambo 40-64, il tutto a Milano, la ruota del sistema della settimana.

Dal sistema precedente invece, sono stati azzeccati il 17-28 martedì e il 44-75 sabato proprio su Roma, la ruota consigliata. Uscito su ruota secca anche il 17-61 giovedì proprio su Venezia ripetutosi sabato su Firenze assieme al 37-73 martedì su Milano, ancora dalle giocate smorfiate per la festa del Redentor.

Usciti anche il 4-24 su Torino per l'amico Davide F. di Belluno che aveva sognato di partire per le vacanze ma aveva le gomme sgonfie dell'auto e il 17-24 su Roma per Lino T. Usciti inoltre tra martedì e sabato il 50-72 su Firenze, il 25-61 su Palermo e il 7-25 su Bari dall'antica leggenda di Re Laurino, il 38-53 su Torino ancora una volta dall'arrosto sull'automobile e il 23-89 su Torino dalla luna piena.

Infine il 13-43 sabato su Palermo per l'ennesima volta dalla giocata buona per tutto il 2020. Dai sistemi Superenalotto, la quartina 18-30-70-78 sabato e la terzina 29-49-56 immediatamente giovedì. Complimenti a tutti!

Oggi giovedì 30 luglio ricorre la giornata internazionale dell'Amicizia. Amicizia è sicuramente una parola importante e sono stati scritti fiumi d'inchiostro su questo grande valore. L'amicizia è veramente un grande dono e come si usa da sempre dire Chi trova un amico, trova un tesoro.

L'amicizia va coltivata e nutrita, la descrive magnificamente il poeta Mario Caprioli con la poesia Amigo. Amigo no xe queo che misura co la balansa da orese, queo che da e queo che riceve. Xe queo che ghe bria i oci, co te vede, xe queo che te difende, che te crede, e che da ti xe ricambià: come do amighi sa.

Una frase molto bella e significativa l'ha scritta anche David Trueba: L'amicizia è una presenza che non ti evita di sentirti solo ma ti rende il viaggio più leggero.

Con un grande abbraccio a tutte le persone che sanno donare amicizia sincera, Mario per oggi ha smorfiato 3-11-47-79 e 16-35-53-70 con ambo e terno su Venezia, Genova e Tutte più i terni 12-39-66 e 19-52-85 con ambo su Venezia, Milano e Tutte. Buoni i terni di fine luglio 31-7-38 e 19-66-85 con ambo su Venezia, Bari e Tutte. Il 31 luglio ma del lontanissimo 1554 Jacopo Sansovino firmò il contratto per la fornitura di due grandi statue che rappresentassero la potenza terrestre e marina della Repubblica Veneta, da collocarsi nel cortile di Palazzo Ducale di Venezia.

Le due colossali statue una volta pronte furono piazzate alla fine della grande scala che da allora prese il nome di Scala dei Giganti, ancora oggi dopo quasi cinque secoli si possono ammirare in tutta la loro potenza. Per questo aneddoto storico il Barba ha ricavato i terni 15-22-59 e 6-50-83 da farsi con ambo Venezia Bari e Tutte.

