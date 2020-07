Immediatamente giovedì centrata la fantastica terzina 11-49-59 proprio su Roma, la ruota del sistema della settimana che ha prodotto tre bellissimi ambi. Dal sistema Lotto precedente invece sono stati azzeccati il 40-50 martedì proprio su Firenze che si è ripetuto uguale anche sabato. Ancora su ruota secca martedì, il 10-37 proprio a Palermo dalle tradizioni popolari.

Immediatamente anche il 47-65 su Palermo, la ruota consigliata con i numeri buoni per tutto il mese di luglio. Inoltre il 35-67 sabato su Torino per l'amico Lucio G. di Mestre che aveva sognato di veder arrivare l'inverno con la neve subito dopo la primavera e il 50-72 su Roma sempre sabato ancora dalla ricetta Fritoete de Risi.

Infine sabato, la quartina 46-59-65-73 con la terzina 33-59-65 mentre martedì le terzine 6-61-79 e 33-56-78, tutto dai sistemi Superenalotto. Complimenti a tutti!

Tra le tante leggende venete del mese di Luglio, una dolcissima riguarda le nostre splendide montagne. Proprio nell'ora del tramonto, le cime delle Dolomiti si tingono di rosa.

Questo fenomeno si chiama eurosadira e l'antica leggenda narra che Re Laurino del magico regno dei nani, aveva sul monte Catinaccio un bellissimo giardino di rose dedicato all'amata figlia Ladina. Il principe Latemar un giorno scoprì per caso da lontano quelle splendide rose che crescevano in un luogo tanto impervio e incuriosito entrò segretamente nel regno dei nani incontrando la bellissima principessa Ladina.

Innamoratosi follemente e non potendola avere per divieto del padre, la rapì portandola nel Latemar per sposarla.

Re Laurino, disperato, maledisse i fiori che avevano tradito la presenza del suo regno e ordinò alle rose di non fiorire mai più ne di giorno che di notte. Nella sua maledizione però, si dimenticò del tramonto e da quel giorno all'ora del tramonto si possono ammirare i bagliori delle rose in fioritura.

Dall'antica leggenda, Mario ha ricavato 5-27-49-71 e 28-44-50-72 con ambo e terno su Venezia, Bari e Tutte più i terni 7-25-61 e 13-46-70 con ambo su Venezia, Genova e Tutte.

Tra gli aneddoti storici di Venezia invece, Mario ha ritrovato che, proprio il 10 Luglio del 1310, si istituiva a Venezia il famoso Consiglio dei Dieci, la Magistratura di vigilanza sulla sicurezza dello Stato.

Con poteri illimitati, disponevano di una rete segreta d'informatori e di un proprio corpo di polizia. Il Fante dei Cai era il loro messo incaricato di portare gli ordini di comparizione.

Al suo passaggio, disarmato e vestito di nero, anche il più orgoglioso dei nobili abbassava la testa e i popolani si facevano il segno della croce. Dalla severità del sistema della Serenissima il Barba ha smorfiato 18-40-73 e 14-32-68 con ambo su Venezia, Milano e Tutte. Da giocare al lotto anche un curioso esperimento di un signore australiano: per scommessa ha dimostrato di essere riuscito ad arrostire perfettamente un'intero maiale lasciandolo dentro un'automobile per dieci ore sotto il sole cocente.! Per questo nuovo metodo di cottura 20-60-78 e 38-15-52 con ambo su Venezia, Milano e Tutte.

Mario Barba

© RIPRODUZIONE RISERVATA