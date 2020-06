DIAMO I NUMERI

MESTRE Questa settimana sono stati azzeccati quattro bellissimi ambi su ruota secca più altri otto su tutte le ruote assieme a due belle quartine e due terzine al Superenalotto. Immediatamente giovedì è infatti è uscito il 2-46 proprio su Torino, la ruota del sistema lotto della settimana mentre dai sistemi delle due settimane precedenti sono usciti il 53-63 giovedì con il 43-83 sabato proprio su Genova e ancora una volta il 49-60 proprio su Palermo, le ruote dei sistemi precedenti.

Centrati inoltre gli ambi 46-90 martedì su Cagliari e 32-77 sabato su Firenze ancora dai numeri buoni di maggio, il 14-52 sabato su Palermo nuovamente dalla ricorrenza del teatro La Fenice, il 13-58 giovedì su Firenze e il 13-31 martedì su Bari ancora dalla cerimonia storica della Sensa.

Per gli affezionati amici lettori che scrivono a Mario Barba per avere buoni consigli, sono stati invece azzeccati il 41-62 giovedì su Napoli e il 2-41 sabato sempre su Napoli per Gina di Mestre e il 24-27 giovedì per Davide S. di Noale che aveva sognato in pieno lockdown di essere partito in aereo con la moglie per una vacanza in Spagna.

Infine le quartine 10-27-46-74 martedì e 27-46-52-74 sabato con le terzine 10-46-68 martedì e 31-73-82 giovedì dai sistemi Superenalotto.

Complimenti a tutti i vincitori!

Giugno seriese in pugno e Par San Barnabà ea falce al prà con Se piove par San Barnabà, l'ua bianca va; se piove matina e sera, va ea bianca e anca ea nera.

Giugno, sesto mese dell'anno, mese del solstizio d'estate con il giorno più lungo, il mese delle giornate piene di sole, il mese della frutta più allegra, della fine delle scuole per la felicità degli studenti e della mietitura del grano.

Il poeta Ugo Ghiron per il mese di Giugno fa parlare anche un vecchio mulino: Quando a Giugno biondeggiare per i bei campi fiorenti vedo il gran che lieto ai venti freme e ondeggia come il mare.

Nella mia felicità dico in cuor: se non mi inganno, grazie al cielo anche quest'anno il lavor non mancherà. Un timor solo mi punge: il timor della tempesta.

Ma che gioia, ma che festa quando il gran vedo che giunge! Me lo portan di lontano, dicon tutti: Buon Mulino, trita trita il nostro grano! Ed io macino contento, e la ruota gira e canta: dalle pale l'acqua infranta spuma e brilla come argento.

Per tutto questo mese che porta il nome della dea Giunone moglie di Giove, si gioca 23-41-59-77 e 6-28-50-72 con ambo e terno su Venezia, Cagliari e Tutte più i terni 20-38-56 e 17-44-71, più 16-49-82 con ambo su Venezia, Cagliari e Tutte.

Due buone giocate il Barba le ha ricavate anche dalla notizia che presto si potrà visitare Luna e Marte come turista dalla navicella spaziale Crew Dragon di proprietà del multimiliardario Elon Musk che in questo momento la sta provando in orbita assieme ad un equipaggio americano che lo accompagna.

La nuova navicella potrà portare sette persone e sarà dotata di finestrini panoramici. La fantascienza è diventata realtà! 8-41-74 e 3-14-25 con ambo su Venezia, Torino e Tutte.

Mario Barba

