Rapporti con la LegaIl ruolo subalternodi Forza ItaliaDopo un lungo periodo di gelo, Berlusconi e Salvini si sono incontrati ad Arcore per definire i candidati governatori alle prossime elezioni regionali. Alcuni big di Forza Italia ritengono che alla fine la spunterà solo la Lega (come nel caso friulano). Tuttavia, Salvini mantiene ben salde le sue radici nella coalizione di centrodestra, mentre l'alleanza nazionale con il M5s riguarda il solo contratto di governo. Anzi, fu proprio Berlusconi a dare il via libera a Salvini per provare a...