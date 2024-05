TREVISO Si è spento ieri mattina all’età di 94 anni Bruno (all’anagrafe Guido) Borgo, l’ultimo gallerista di Treviso. Nella sua “Galleria Borgo” vicino a Piazza Vittoria sono passati tutti gli artisti trevigiani e non solo, era un punto di riferimento per il mondo culturale-artistico della città.

Originario di Zero Branco, dove aveva conosciuto Giovanni Comisso e la storica e critica d’arte Luigina Bortolato suo braccio destro e figura importante per la sua attività di gallerista, aveva nel 1965 aperto uno spazio a Mestre e successivamente, nel 1974, la sua personale galleria d’arte a Treviso, dove si era da tempo trasferito. Abitava in centro, in via Dall’Oro, dove tutti lo conoscevano, fino a qualche mese fa era autonomo e lo si poteva incontrare quotidianamente in piazza dei Signori con la sua bicicletta, solo ultimamente, a causa di problemi di deambulazione, si era ritirato in una casa di riposo a Volpago del Montello.

I RICORDI

«Una vita da leone – suggerisce il figlio Antonio – ma quest’ultima settimana ha deciso che era il momento di andarsene, mettere fine serenamente alla sua vita in cui l’arte è stata protagonista, una passione smisurata che l’ha sempre sostenuto». Grazie al suo grande intuito, sensibilità e senso artistico con cui sapeva cogliere il talento, guadagnare la fiducia capire il momento per lanciare un giovane artista, era riuscito a tener vivo il suo spazio espositivo per vent’anni. Erano tempi in cui il mercato dell’arte era florido, la città vivace che ben partecipava agli eventi, così aveva acquistato al piano terra in via Pascoli, la stradina che da piazza Vittoria scende verso vicolo Avogari, la sua galleria. «Una bella galleria- ricorda Eugenio Manzato- profonda e articolata, da lui ho conosciuto Lino Bianchi Barriviera e in quell’occasione mi ha regalato un’incisone per il Museo Civico». Ospitava personali e collettive, «sempre pittura di qualità – puntualizza l’artista Paolo del Giudice – mantenendosi sempre sulla tradizione». Tra i tanti nomi che hanno esposto da lui ricordiamo Aldo Voltolin, Renato Nesi, Lino Dinetto, Gianni Ambrogio, Bruno Darzino, Paolo del Giudice, Francesco Stefanini, Olimpia Biasi, Romano Abate e tanti altri, critici come Marco Goldin era di casa, ma sicuramente l’artista di cui aveva raccolto più opere era Lino Bianchi Barriviera, disegnatore, pittore e incisore di Montebelluna, uno dei maestri dell’acquaforte del ‘900 italiano. I funerali venerdì alle ore 16 al Duomo di Treviso.

L’ADDIO Si è spento alla casa dei Gelsi di Santa Bona anche l’artista Arturo Calce, 69 anni, veneziano ma da anni trapiantato a Treviso, artista poliedrico e sperimentatore, molto apprezzato in Europa e negli States.