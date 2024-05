SALGAREDA (TREVISO) - Vandali in azione alla Casetta Parise, lungo il Piave a Salgareda, luogo solitamente utilizzato per spettacoli e appuntamenti culturali. Nelle ultime ore ignoti hanno strappato le locandine dal cancello e gettate nel cortile, rovesciando panche e tavoli. L’accaduto è stato scoperto dal proprietario, Moreno Vidotto, che si era recato sul posto per preparare la casetta a due passi dal fiume sacro alla Patria. Nel pomeriggio avrebbe ospitato alcune persone, ma una volta parcheggiato ed entrato nel giardino interno, ha trovato la brutta sorpresa. «Come proprietario della struttura solitamente organizzo appuntamenti culturali, vista anche la valenza storica di casa Parise - racconta - L'ultimo lo avevamo organizzato domenica sera. Lunedì non sono passato, ma sono arrivato questa mattina perché nel pomeriggio avrei dovuto ospitare alcune persone. I quattro manifesti che reclamizzavano i prossimi appuntamenti sono stati ridotti a brandelli, gettati sul prato interno, liberamente percorribile. I responsabili hanno buttato a terra con violenza una grossa panca di legno e girato altre panchine».

L’AMAREZZA

«Più che il danno, è il senso del gesto che mi amareggia. Penso sia stata una ragazzata e fortunatamente i danni sono stati minimi. Ma sono addolorato perché qualcuno ha pensato bene di creare danni non a un singolo proprietario, ma a una struttura a disposizione di tutti». Ma quando è successo? «Non lo so. Avevamo un appuntamento culturale domenica sera, poi lunedì sono arrivato sul posto. Sono giunto in mattinata e mi sono accorto di quanto accaduto. Una ragazzata, per carità, ma non è comunque una scena piacevole». Casa Parise è un luogo incantevole, di passaggio lungo il Piave. Il cancello è aperto e tutti, a qualsiasi ora, possono passare a fare una visita.

CAMMINATE E SELFIE

«In effetti tanti si dilettano in camminate e si fanno selfie in questo luogo. È una zona immersa nel verde, per chi vuole trascorrere qualche momento di pace nella natura. Ed è adatta proprio per organizzare incontri culturali. I prossimi appuntamenti sono in programma già venerdì e domenica. Pertanto il danno non è al sottoscritto, ma a tutti coloro che ogni giorno usufruiscono della bellezza di questi luoghi». Ha denunciato l’episodio? «Più che denunciare, ho segnalato agli agenti della polizia locale e ho pubblicato le foto nella mia pagina social, nella speranza che episodi di questo tipo non accadano più. Perché, ripeto, non è l’entità del danno a preoccuparmi, cioè che mi sfugge è il senso di questi gesti».