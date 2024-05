TREVISO - «Quest’anno in città avremo il traguardo dell’intergiro proprio davanti alla nostra “bottega”, in viale della Repubblica. Verso le 15,30 ci sarà uno sprint, bello da vedere. Un momento di festa per tutti». Fausto Pinarello sorride sempre quando parla del Giro d’Italia, soprattutto quando passa per Treviso. Pinarello non è tra gli sponsor, ma questo non cambia passione e amore per un evento che ormai fa parte integrante della storia dell’azienda.

Pinarello, questa volta la Marca non è palcoscenico primario del Giro come capitato altre volte.

«Il Giro passerà solo di qui, ma sarà sempre un grande spettacolo. Per me il massimo resta ospitare l’arrivo della tappa e spero che questo possa avvenire già dal 2025».

Anche il solo passaggio è comunque una bella vetrina.

«Sicuramente. Treviso verrà ripresa dall’alto e andrà in diretta per un bel po’ di tempo. Magari non si punterà sul Giro come richiamo per il turismo, come accaduto in passato. Ma il nome di Treviso avrà la giusta ribalta».

Dopo la Deejay Ten un altro grande evento.

«Già e tutto in meno di una settimana. La Deejay Ten l’ho anche corsa, è stato molto bello. Adesso però devo riprendermi».

In questa edizione non siete tra gli sponsor...

«Non lo siamo da qualche anno, ma la mia speranza è di tornare a esserlo in poco tempo. Però siamo fornitori del team Ineos Grenadiers, il nostro Jerait Thomas è attualmente secondo».

Secondo dietro a un Pogacar che definire dominatore del Giro è anche poco. Anzi, ci sono pure state delle polemiche perchè il campione sloveno vuole vincere sempre, ogni tappa. E agli altri lascia poco...

«Se mi chiede se mi piace un Giro con un protagonista così, che vince sempre, dico “nì”. Nel senso che sono contentissimo di vedere un campione del genere, fenomenale. Ma magari un Giro più combattuto sarebbe stato più bello. Ma si sa: uno come Pogacar, quando gareggia vuole solo vincere. Punto. Senza lasciare nulla agli altri. Al Tour, in genere, c’è più concorrenza».

Però la storia di questo sport è piena di “cannibali” così..

«Abbiamo avuto Merckx, Indurain, Froome, tipi che non mollavano mai. Ma magari dicevano: “Io vinco il Giro, ma ti faccio vincere una tappa”. Erano però consuetudini di un ciclismo diverso da quello di oggi. Lo sport è cambiato, ora i giovani vogliono primeggiare sempre».

La passione della gente invece resta la stessa.

«Quella sì e lo vedremo anche domani col solo passaggio del Giro per Treviso: lungo le strade ci sarà comunque una gran folla. Il ciclismo resta l’unico sport veramente popolare, dove un appassionato può vedere i propri campioni liberamente, senza pagare alcun biglietto. All’aria aperta. È l’unico dove l’evento sportivo è una vera festa».

Pinarello, come marchio, a cosa punta?

«A fare bene. In estate ci saranno anche le Olimpiadi e noi andiamo lì per vincere, con l’obiettivo di portare a casa più medaglie d’oro possibili. E non solo con Ganna o con la squadra azzurra della cronometro. A Parigi avremo bici nuove per la strada, per la cronometro, per la pista, per la moutain bike».

Quest’anno ci sono state tante cadute e sul banco degli imputati sono finite le attrezzature ritenute troppo performanti: dalle biciclette, ai caschi aerodinamici, allo speciale vestiario...

«Non sono d’accordo. La questione è che gli atleti frenano sempre meno, vogliono andare sempre più veloci e riducono i tempi delle staccate. Assicuro invece che le biciclette di oggi sono più sicure di quelle di un tempo. Molto più sicure».