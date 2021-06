Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore,tornano le Sardine, ma in saor, data la calura. I nipotini anti Salvini tornano in piazza nel fine settimana tra Roma Firenze e Bologna. Si rifanno vive per vendere seimila piantine di cannabis light, prenotandole in rete e ritirabili sul luogo del comizio, pardon ; pescheria. Con le sardine in Saor, ritorna il sorridente e riccioluto Santori. Un idealista che vola altissimo, figurarsi se perde tempo con la partita Iva del...