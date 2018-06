Unipol sale al 14,2% di Bper ed è pronto il riassetto del gruppo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RILANCIMILANO Il blitz di Unipol avrà l'effetto di accelerare il riassetto di Bper, alle prese con il nuovo piano industriale in gestazione. Alla rifocalizzazione del business per aumentare la redditività si affiancherà una razionalizzazione del gruppo: potrebbe essere annesso il Banco Sardegna di cui la Fondazione sarda vanta il 49%. In una eventuale integrazione la fondazione potrebbe salire dall'attuale 3% nel capitale dell'istituto modenese, dove ieri il gruppo Unipol era già salito dal 9,87 al 14,23%. Il balzo è avvenuto con la...