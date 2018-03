CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TECNOLOGIAVILLORBA Dba Group, società di consulenza tecnologica trevigiana, presieduta da Francesco De Bettin e quotata sul segmento Aim di Borsa Italiana, ha chiuso il 2017 con un valore della produzione di 45,3 milioni (+ 9,3% sul 2016), Ebitda a 4,9 milioni (+ 1,3%) e utile netto per un milione.«Il 2017 ha chiuso in linea con le attese e ha rappresentato per il gruppo un anno determinante. La quotazione sul mercato Aim Italia ha fornito un'ulteriore spinta alla crescita, rafforzando il posizionamento sui mercati internazionali di...