Luxottica, la cassa aziendale più ricca d'Italia

WELFAREAGORDO (BELLUNO) In ventidue anni di vita non è mai andata in rosso. Neanche una volta. Conta oltre 2.400 iscritti e ha a disposizione centinaia di migliaia di euro ogni anno, disponibili per prestazioni sanitarie, per emergenze e molto altro. Se non è la cassa di solidarietà aziendale più importante e più grande d'Italia, poco ci manca. Del resto, vive e vegeta all'interno di una delle realtà industriali più significative del Veneto (e non solo). Là dove è stato sdoganato il welfare aziendale. Eppure, «siamo stati noi i primi...