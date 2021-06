Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA Italgas vara il nuovo piano strategico 2021-2027 e annuncia 7,9 miliardi di investimenti. Ma il principale distributore di gas italiano non guarda solo dentro i confini della Penisola e punta anche a crescere all'estero. L'attenzione della società è diretta in particolare alla Grecia, dove è al via la gara per la privatizzazione di Depa, l'azienda pubblica che raggruppa le attività di distribuzione del gas nel Paese. A...