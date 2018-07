CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CREDITOMILANO Quattro banche cinesi tra le prime cinque per attivi totali, e fra gli istituti italiani Unicredit è al 22° posto con 854 miliardi di attivi mentre banca Intesa, grazie all'acquisizione delle banche venete, ha scalato 15 posizioni attestandosi al 25° posto con 830 miliardi.È la foto annuale dell'area studi di Mediobanca che ha analizzato i risultati 2017 dei principali 67 gruppi bancari del mondo, di cui 28 residenti in Europa. In testa c'è Industrial and Commercial Bank con 3.343 miliardi mentre JpMorgan scivola dalla 2°...