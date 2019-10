Cattolica, Minali boccia l'intesa con Ubi Frascino lancia la sfida al vecchio cda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSICURAZIONIVENEZIA (m.cr.) Cattolica Assicurazioni si tira fuori dalla partita per diventare partner unico di Ubi Banca e apre alla collaborazione con i soci dissenzienti Luigi Frascino e Giuseppe Lovati Cottini mentre il titolo corre in Borsa: + 4,4%.L'Ad della compagnia veronese Alberto Minali boccia l'alleanza con Ubi: «Abbiamo guardato, ma non abbiamo presentato l'offerta». Oggi Cattolica è attualmente uno dei partner assicurativi di Ubi (l'altro è Aviva) attraverso la joint-venture in Lombarda Vita, i cui accordi scadranno alla fine...