Troppa burocrazia: non si farà il parco per cani

IL PROGETTOBELLUNO Era partito bene, ma è già finito nel cassetto. Il Bau Park non ci sarà, né la prossima primavera né mai. La proposta di un'area di sgambamento per i cani nel fazzoletto di prato sotto il ponte Nuovo, in riva all'Ardo, lanciata da Roberto Mares, sembra essersi incagliata su intoppi burocratici. Mares, dopo una decina di riunioni in Comune, dopo aver radunato attorno al progetto centinaia di persone di cui decine favorevoli ad impegnarsi nella gestione della futura area, si tira indietro. «Non farò più niente ...