Morto il prof. Marson primario dermatologo

IL LUTTOBELLUNO Muore una delle colonne della dermatologia regionale. Lutto nella sanità bellunese per la morte del professor Giambattista Marson. Il medico era nato a Vittorio Veneto nel 1927, si laureò in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova nel 1951. Sempre a Padova ottenne nel 1953 il Diploma di perfezionamento in clinica dermosifilopatica e nel 1955 in Radiologia. Nel 1960 conseguì inoltre l'abilitazione alla Libera Docenza in Clinica Dermosifilopatica. Giambattista Marson prestò servizio alle dipendenze dell'Ospedale civile...